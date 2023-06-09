Arçelik, ChatGPT yapay zekasını kullanacak

Arçelik, yazılımlarında ChatGPT’nin kullanılması için yapay zeka platformunu hayata geçirdi.

Arçelik Developers AI Platform (Yazılım Geliştiricier için Yapay Zeka Platformu) adı verilen platform ile yapay zekanın iş süreçlerine entegrasyonu sağlanacak. Developers’ AI Platform ile kodlama süresi yüzde 40 oranında hızlandırılacak, verimlilik yüzde 25 oranında artacak ve ürünün pazara çıkış süresi yüzde 20 oranında geliştirilecek.

Yapay zeka platformunun sadece yazılım alanında değil, diğer alanlarda da kullanılması isteniyor. Ürün testinden akıllı tüketici çözümlerin, tedarik zincirinden üretime ve ürün portföyüne kadar bir çok alanda kullanılması destekleniyor.

Developers AI Platform, Arçelik’in faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde erişime açıldı.

Arçelik Strateji ve Dijitalleşmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Barış Pazar, “Yapay zeka sayesinde inovasyon ve verimlilikte daha önce görülmemiş seviyelere ulaşmak mümkün olacak. Arçelik olarak hedefimiz bu büyük dönüşümün sadece bir parçası değil öncüsü olmak. Bu doğrultuda tüm çalışma arkadaşlarımızın yapay zekanın sunduğu imkanlardan en yüksek düzeyde yararlanmasını destekliyoruz. Arçelik’s Developers’ AI Platform, yazılım geliştirme süreçlerinin pek çok aşamasında verimliliği artırmakla kalmayacak, ekiplerimizin inovasyon yetkinliklerinin de katlanarak büyümesini sağlayacak” dedi.