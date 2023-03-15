Dünyanın ilk robot avukatı dava edildi

DoNotPay tarafından geliştirilen dünyanın ilk robot avukatına, dolandırıcılık iddiaları nedeniyle dava açıldı.

Söz konusu yapay zeka, 150’den fazla konuda danışmanlık hizmeti veriyordu.

DoNotPay isimli bir girişim tarafından oluşturulan yapay zeka, 22 Şubat’ta ilk mahkemesine çıkmaya hazırlanırken mahkemenin uyarıları nedeniyle kullanılamamıştı.

3 Mart tarihinde mahkemeye sunulan ve bugün halka açık bir şekilde yayınlanan mahkeme tutanaklarına göre DoNotPay’in CEO’su Joshua Browder’ın, şirketi tarafından geliştirilen yapay zeka sistemini “Dünyanın ilk robot avukatı” ve “avukatlara alternatif ve ucuz bir çözüm” olarak lanse ederek insanları kandırdığı iddia ediliyor.

Webtekno’da yer alan habere göre, yapay zekanın fiziksel bir robot, avukat ya da hukuk üzerine açılmış bir şirket olmadığını, bunun sadece bir yapay zeka danışmanlık hizmeti olduğunu belirten avukatlar, DoNotPay girişimini “Kullanıcıları manipüle eden ve hukukçu gibi davranan bir teknoloji şirketi” olmakla suçluyor.