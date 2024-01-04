Ekşi Sözlük uygulamasına erişim engeli

21 Şubat 2023 tarihinden bu yana Ekşi Sözlük, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiş durumda. Platform güncel olarak eksisozluk111.com alan adıyla hizmet veriyor.

Ancak ifade.org'da yer alan bilgiye göre, Ekşi Sözlük'ün App Store ve Google Play uygulamalarına "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

Karar sonrası bu platforma mobil cihazlar üzerinden erişilemeyeceği bildirildi.

Bazı Android cihazlarında ise uygulama cihaza yüklenebilse de giriş yapmak istenildiğinde hata verdiği bildirildi.