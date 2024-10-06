Elinizden alınsa bile kilitlenecek. Google düğmeye bastı. Hırsızlık önleme sistemi geliyor

Google, Android telefonlara hayat kurtaran özellik eklemeye hazırlanıyor. The Verge’nin haberine göre ABD merkezli teknoloji devi, Mayıs ayında duyurduğu yeni özelliği kullanıma sunmaya başladı. Şu anda pek çok kullanıcı telefonlarına hırsızlık önleme modu geldiğini fark etti. Peki bu sistem nasıl çalışıyor?

Üç aşamalı olan hırsızlık önleme modu; Hırsızlık Tespit Kilidi, Çevrimdışı Cihaz kilidi ve Uzaktan Kilit sistemleriyle çalışacak. Şu anda bunlardan Uzaktan Kilit modu herkes için çalışmasa da diğer iki özellik bazı kullanıcıların telefonlarında görüldü.

ÇALINMALARA KARŞI YENİ ÖNLEM

Sistemin çalışma şekli birçok aşamaya dayanıyor. Örneğin cihazda hırsızlıkla ilgili hareketler tespit edilirse, telefon ekranı kilitlemek için yapay zekayı kullanacak. Ya da telefon aniden elinizde çekildiğinden sistem bunu otomatik olarak anlayacak ve telefonu kilitleyecek.

İkinci özellik ise Çevrimdışı Cihaz Kilidi. Bu özellik ise, telefonun ya da tabletin uzun süre çevrimdışı kalması durumunda ekranı otomatik olarak kilitleyip, güvenli moda alıyor.

Uzaktan Kilit Modu ise cihaz sahiplerinin Cihazımı Buk hizmetinde şifre kullanarak oturum açamamaları durumunda telefon numarası kullanarak telefonların kilitlenmesini sağlıyor.

HANGİ TELEFONLARDA DESTEKLENİYOR

Hırsızlık Tespit Kilidi ve Çevrimdışı Cihaz Kilidi şu anda tüm Android 10 veya üzeri cihazlarda desteklenirken, Android 5 Uzaktan Kilit'i kullanmak için yeterli. Güncelleme henüz mevcut değilse, Google Play Hizmetleri'ni güncellemeyi deneyebilirsiniz. Ancak Google yeni özellikleri kademeler halinde yayınladığı için her cihaza gelmesi zaman alabilir.