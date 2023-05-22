Elon Musk, üretkenliğinin sırrını açıkladı

Elon Musk üretken olmanın sırlarını verdi. CNBC'de 16 Mayıs'ta yayımlanan röportajda Musk, bir yılda sadece iki veya üç gün izin kullandığını söyledi.

Haftanın 7 günü çalıştığını ve geceleri 6 saat uyuduğunu kaydeden Tesla ve SpaceX CEO'su, bu sayede üretken kalabildiğini belirtti.

Musk, "diğer kişilerin bunu yapmasını beklemediğini" vurguladı. Teknoloji milyarderi, daha az uyumayı denediğini de açıkladı:

"6 saatten az uyursam başım çok kötü ağrıyor. Daha fazla uyanık olmama rağmen daha az iş yapıyorum."

51 yaşındaki işinsanının uzun süre çalışma takıntısı daha önce de gündem olmuştu.

Musk, 2018'de Tesla'nın Model 3 aracının üretimi üzerinde çalışırken haftada 120 saat çalıştığını söylemişti. Twitter'ın sahibi aynı yıl doğum gününü Tesla binasında geçirdiğini ifade etmişti.

Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra sosyal medya şirketindeki değişiklikler için bir süre genel merkezdeki bir kanepede uyuduğunu açıklamıştı.