Elon Musk, yapay zeka firması kurdu

Elon Musk, merkezi ABD'nin Nevada eyaleti olan bir yapay zeka şirketi kurdu.

Business Insider, Musk'ın yapay zeka işi için 10 bin grafik işlemci (GPU) satın aldığını 11 Nisan'da duyurmuştu.

Nevada'daki resmi belgeleri inceleyen The Wall Street Journal (WSJ), Musk'ın başvuruyu geçen ay yaptığını bildirdi. X.AI Corp. adlı şirketin tek yöneticisi Musk olarak gözüküyor. Musk'ın sağ kolu Jared Birchall ise şirketin sekreteri konumunda.

WSJ'nin görüşlerine yer verdiği konu hakkında bilgisi olan araştırmacılar, milyarderin yapay zeka uzmanlarını işe almak için birkaç aydır çabaladığını da ileri sürdü.

Financial Times ise ChatGPT'yi geliştiren OpenAI'a rakip olmak isteyen Musk'ın, Tesla ve SpaceX'in bazı yatırımcılarıyla yeni şirkete para vermeleri için görüştüğünü iddia etti.

San Francisco merkezli OpenAI'ın kurucuları arasında Musk da yer alıyor. Ancak Tesla ve SpaceX CEO'su, kuruluştan kısa süre sonra şirketten ayrılmıştı. Musk "ekibin gerçekleştirmek istediği fikirleri paylaşmadığını" söylemişti.

Musk öte yandan yaklaşık iki hafta önce yapay zeka araştırmalarına ara verilmesini isteyen bir açık mektuba imza atmıştı. Bini aşkın kişinin destek verdiği mektupta GPT-4’ten daha güçlü yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesine 6 ay ara verilmesi istenmişti. "Topluma ve insanlığa yönelik potansiyel riskler" çağrının nedeni gösterilmişti.

Süper uygulama X

WSJ şirketin adının, Musk'ın "her şeyin uygulaması" planını hatırlattığını yazdı. Twitter'ı satın alan teknoloji milyarderi, sosyal medya platformunu "her şeyin uygulaması" haline getirmeyi istiyor. Bu platform gibi uygulamalara "süper uygulama" veya "mega uygulama" adı veriliyor. Musk, platformuna X adını verdi.

Musk, kullanıcılara mesajlaşma, gönderi paylaşımı, ödeme ve alışveriş gibi bir dizi hizmet sunan Çinli WeChat uygulamasından ilham aldığını söylüyor. Bu tür uygulamalarda kullanıcılar yemek söyleyebiliyor, taksi çağırabiliyor, araç kiralayabiliyor, arkadaşlarına ve ailelerine para da gönderebiliyor.

Elon Musk Tesla, SpaceX ve OpenAI haricinde Boring Company, Neuralink, Zip2 ve sonradan PayPal haline gelen X.com'u kurdu.