Exxen ve ExxenSpor'un üyelik ücretine zam yapıldı

Dijital içerik platformu Exxen'e zam geldiği bildirildi. Bir aylık Reklamlı Exxen üyelik ücreti 64,90 TL'den 84.50 TL'ye yükseldi. Bir aylık Reklamlı ExxenSpor paketi üyeliği ise 144,90 TL’den 157 TL'ye çıktı.

Exxen’den yapılan açıklamada, "Değerli üyemiz, Türkiye'nin dijital platformu Exxen olarak içeriklerimizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için abonelik fiyatlarımızı 21 Ağustos'tan 2023 tarihinden itibaren güncelliyoruz.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları ve Türkiye'nin en prestijli yapım ödüllerine sahip, Konuşanlar, Gibi'nin yeni sezon bölümlerinin yanı sıra; Esnaf, Sizi Dinliyorum, Sadece Arkadaşız içeriklerimiz ile her yaşa ve zevke uygun yapımları sizlerle buluşturmaya ve hayatınıza keyif katmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Reklamlı Exxen ücreti

Aylık: 64,90 TL > 84.50 TL

Yıllık: 54 TL > 70,40 TL x 12

Reklamsız Exxen ücreti

Aylık: 89,90 TL > 116,90 TL

Yıllık: 74,90 > 97,40 x 12

Reklamlı Exxen Spor ücreti

Aylık: 144,90 TL > 157 TL

Sezonluk: 119 TL > 188.5 TL x 5

Reklamsız Exxen Spor ücreti

Aylık: 169,90 TL > 184

Sezonluk: 139 TL > 220.90 TL x 5