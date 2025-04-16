Geberit Duofix 4.0'ı pazara sunuyor

İsviçreli sıhhi tesisat devi Geberit’in klozet, pisuvar, lavabo, batarya ve duvar süzgeçleri için montajı kolaylaştıran evrensel duvar elemanı Duofix, sayısız iyileştirme içeren yeni modeliyle kullanıcısının iş süreçlerini kısaltıyor. Yeni Duofix 4.0’ın milyonlarca kez test edilen mavi çerçevesi, yeni yapılar ve tadilatlarda beklenmedik yapısal durumlara karşı pratik kullanım fırsatı tanıyor.

25 cm’ye kadar olan zemin yapıları için uygun

Yeni ve geliştirilmiş Geberit Duofix 4.0; yeni sabitleme noktaları, kolaylaştırılmış montaj ve iyileştirilmiş hidrolik özellikleriyle ön plana çıkıyor. Yeni sistem, sıhhi tesisat profesyonellerinin işini önemli ölçüde kolaylaştırırken montaj esnekliği sağlıyor. Özellikle beklenmedik yapısal durumlarda tesisatçılara farklı koşullara uyum sağlamak için daha fazla seçenek sunan Duofix 4.0’ın bir metal profile yandan montaj için entegre montaj noktaları ile duvar alternatif sabitleme pozisyonları bulunuyor. Ayrıca, yeni sistem 25 cm’ye kadar olan zemin yapıları için de uygun.

Rezervuarda mükemmel uyumla çalışıyor

Duofix 4.0, bağlantı borusunun gerilimsiz bir şekilde montajını sağlamak amacıyla ayarlanabilir bir boru braketiyle donatılırken mevcut referans işaretlerine ek olarak, gerekli ölçümlerin daha kolay yapılmasını sağlayan iki ek işarete de sahip. Hidrolik sistemlerin daha da iyileştirilmesine odaklanılan yeni modelde Tip 212 boşaltma grubu ve yeni Tip 383 dolum şamandırası, rezervuarda mükemmel bir uyum içinde çalışarak verimli ve sessiz bir su akışı sağlıyor. Boşaltma grubu farklı klozetler için suyun hızını ve hacmini optimize etme imkanı sunarken, yeni şamandıra minimum ses oluşumu ile hızlı ve dengeli bir dolum sağlıyor.

Çevreye daha saygılı üretim

Duofix 4.0, bir önceki modele kıyasla yaklaşık bir kilogram daha hafif olduğundan tesisatçılar için kolaylık sağlamanın yanı sıra malzeme tasarrufuna da katkıda bulunuyor. Üretimde yenilenebilir elektrik kullanımı ve geri dönüştürülmüş plastiklerin tercih edilmesi sayesinde Duofix 4.0 elemanının duvara asma klozetler için üretilen her bir modeli, önceki versiyonuna kıyasla yüzde 10 daha az karbon emisyonu üretiyor.