ASO Başkanı Ardıç: Mühendis ihraç edip çoban ithal ediyoruz

ANKARA (EKONOMİ)

Çankaya Üniversitesi Kariyer Fuarı açılışında gençlere seslenen ASO Başkanı Seyit Ardıç, iş hayatında asıl önemli olanın servet değil sermaye birikimi yapmak olduğunu bildirdi. Ardıç, iş dünyasının temel sorunlarından birisinin para kazanınca, araba ve evini değiştirmek olduğunun altını çizdi.

Kalkınma hedeflerine ulaşabilmek için üretim ve ihracatı artırmanın tek başına yeterli olmadığını belirten Ardıç, verimlilik ve yüksek teknoloji ihracatının artırılmasının zorunluluğuna işaret etti.

Ortaöğretimdeki her öğrencinin üniversite için hazırlandığını söyleyen Ardıç, kabiliyeti ve yeteneği olmadığı mesleklere yönelen gençlerin başarısız olduğunu, kalkınmanın itici gücü olan beşeri sermayenin verimli kullanılması gerektiğini anlattı.

Türkiye’nin en önemli değerinin gençler olduğuna değinen Seyit Ardıç, “TÜİK verileri göre 2023 yılında Türkiye’den yurt dışına giden Türk vatandaşı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 110 artarak 290 bini aştı. Bunlar arasında doktorlarımız, mühendislerimiz var. Ama diğer taraftan da dünyanın en çok göç alan ülkesiyiz. Kimler göç ediyor ülkemize; Suriyeliler, Afganlar, Iraklılar… Bunlar da genellikle tarım ve hayvancılıkta çalışıyorlar. Yani baktığımız zaman doktor mühendis ihraç ediyor; çoban ithal ediyoruz. Hep cari açık cari açık diye konuşuluyor ya, işte en tehlikeli cari açık aslında budur. Beşeri sermayemizde, insan kaynağımızda verdiğimiz cari açıktır en tehlikeli olan” şeklinde konuştu.

Gençlerin iş hayatına atılmaktan ve makul ölçüde risk almaktan korkmamalarını isteyen Ardıç, “Girişimci olmayı planladığınız sektörde iş gücü olarak mutlaka kendi emeğinizi de koyun. Herkesin düşündüğünden farklı düşünmeye çalışın, yani mutlaka bir fark yaratın” dedi.

Köyde doğan Demirel’in Cumhurbaşkanı, kolej mezunu Ecevit’in Başkan olmasının Cumhuriyet sayesinde gerçekleştiğini ifade eden Ardıç, kendisini de örnek vererek, “Anadolu’nun küçük bir köyünde doğan, emeğinin, alın terinin karşılığını alan, ülkesine hizmet edebilmek için yılmadan, engel tanımadan çalışan Seyit Ardıç’ı, demokratik seçimlerle iş dünyasının tepe örgütlerinden birinin Başkanı yapan da Cumhuriyettir” değerlendirmesinde bulundu.

Ardıç, bu kapıları açan Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda geleceğin çok daha parlak olacağını belirtti.