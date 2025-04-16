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Alman lüks otomobil üreticisi iflas başvurusunda bulundu

Alman lüks otomobil üreticisi "Isdera" iflas etti. Kurucusu Eberhard Schulz, Porsche'den geliyordu ve efsanevi modellerle piyasa yer etmişti.

Haber Merkezi
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Alman lüks otomobil üreticisi iflas başvurusunda bulundu
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Alman lüks otomobil üreticisi Isdera firması iflas etti.

"Isdera"; stil, tasarım ve yarış için mühendislik ofisi anlamına geliyor. Firma, zarif araba tasarımı yapıyor. Şimdi 1982 yılında kurulan Saarland merkezli şirket, şaşırtıcı bir şekilde Saarbrücken bölge mahkemesine iflas başvurusunda bulundu. Bu durum “Wirtschaftswoche” tarafından bildirildi.

Isdera'nın kökleri Porsche'ye dayanıyor. Eski Porsche mühendisi Eberhard Schulz 1982 yılında şirketi kurdu. Onun inancı şuydu: Seri üretim değil, küçük seriler halinde mükemmel bireysel ürünler yapmak. Şirket ayrıca endüstri için geliştirme çalışmaları da yürüttü.

Her bir araç 400 bin Euro değerinde

Schulz 116i otoyol kuryesi, Commendatore ve Imperator gibi araçlar yarattı. Kaputun altında 620 beygir gücüne kadar Mercedes motorları vardı. Her bir araç 400.000 Euro'ya mal oluyordu. Bu macera ticari olarak hiçbir zaman sonuç vermedi.

Kurucu 85 yaşındaki Eberhard Schulz, bir keresinde bu durumu şöyle anlatmıştı:

“Şirket 1982 yılında Porsche mühendisi Eberhard Schulz tarafından kuruldu ve markayı net bir felsefeyle kurdu: seri üretim yok, ancak küçük seriler halinde tek seferlik özel üretimler.”

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