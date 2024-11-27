Genç mucitler FTC için tasarladıkları robotlarla ABD yolunda

Öğrencilerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEAM) alanlarına olan ilgisini artırmak, takım çalışması, problem çözme ve iletişim gibi önemli becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla ilk olarak 1998 yılında Amerika'da düzenlenen FIRST Tech Challenge, bu yıl “IntotheDeep” (Derinliklere Doğru) temasıyla Fikret Yüksel Vakfı organizasyonunda 28-29 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde İstanbul Çavuşlu Dere Spor Salonu’nda düzenlenecek. 2024 yılı itibariyle aralarında ABD, Kanada, Çin, Japonya, Avustralya, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık'ın da bulunduğu 40'tan fazla ülkede düzenlenen FIRST Tech Challenge, genç mucitlerin robotik yeteneklerinin ortaya çıkarılmasının yanında, topluma yararlı projelerin geliştirilmesine olanak sağlıyor.

Birçok prestijli üniversitenin kapısı aralanıyor

Projeye dahil olan ekipler, belirlenen tema ve kurallara göre kendi robotlarını tasarlayıp inşa ettikten sonra programlamasını gerçekleştiriyor. Bölgesel ve ulusal turnuvalarda yer alan ekipler, en iyi robotu inşa edip programlayarak en iyi sonucu almaya çalışıyor. Öğrencilerin özgüvenlerini ve liderlik becerilerini geliştirmelerine de yardımcı olan FTC, uluslararası birçok prestijli üniversitenin kapılarını da aralıyor.

Bu yıl FTC yarışmasında Ankara'yı temsil eden 25564 Beştepe Koleji Ortaokul Mid-Chaotics Takımı, Marmara Denizi’nde yaşayan pina hayvanından esinlenerek geliştirdikleri projeleriyle yarışacak. Takım, bu ilham verici doğa örneğinden yola çıkarak, mekanik robotlar tasarlayıp programlıyor. Yenilikçi mühendislik çözümleri üreten Mid-Chaotics Takımı, derin deniz temalı yarışmada başarıyı hedefliyor.

Kodlama, metal işçiliği ve elektronik becerileri gelişiyor

Beştepe Koleji Proje Koordinatörü Ebru Azman, FIRST TechChallenge’ın en önemli özelliklerinden birinin, yarışmanın her beceri seviyesinden katılımcıya fırsat sunarak, teknik bilgi seviyesi fark etmeksizin herkesin yer alabilmesini sağlaması olduğunu belirtiyor.

Azman, "Henüz ortaokul çağındaki öğrencilerimizin, toplumsal farkındalık yaratan projeler geliştirerek, insanlığa faydalı bireyler olmaları yolunda attıkları bu önemli adımlar, hem onlar hem de bizler için heyecan verici. Bu yıl kolejimizin ortaokul takımı '25564 Chaotics' etkinliğe geliştirdikleri projeleri ve robotları ile katılacak. Umuyoruz robotumuz başarı kazanır ve projelerimiz faydalı bir üretim haline gelir" dedi. Öğrenciler FTC'de, takım çalışması içinde kodlama, elektronik, metal işçiliği, grafik tasarım, web geliştirme, topluluk önünde konuşma ve videografi gibi beceriler kazanarak projelerine katkı sağlıyor. Bu süreçte mentörler, öğrencilere destekleyici ve kapsayıcı bir ortamda özgüven kazandırmayı ve teknik becerilerini geliştirmeyi amaçlayan rehberlik sunuyor.

Bu yılki yarışmada takımlar, derin denizleri keşfetmeye yönelik heyecan verici bir tema etrafında buluşacak. Türkiye genelinde 30 takımın katılacağı bölgesel yarışma sonrası ise finali kazanan ekip ABD’ye giderek ülkemizi temsil etme şansı elde edecek.