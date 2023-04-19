General Mobile'dan çocuklara özel akıllı saat
General Mobile, çocuklara özel akıllı saati GM Buddy’i tanıttı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
General Mobile, ebeveynlerin çocuklarıyla kesintisiz iletişim kurmasını sağlayan akıllı çocuk saati GM Buddy ürününü kullanıcıların beğenisine sundu.
Suya dayanıklı tasarlanan GM Buddy, HD kalitede görüntülü görüşme imkanı sağlıyor. SOS arama özelliği bulunan akıllı saat, acil durumlarda ulaşılabilir olma özelliği taşıyor.
Ayrıca tasarımda yer alan sınıf modu sayesinde, ders esnasında akıllı saatin tüm özelliklerinin devre dışı bırakılabildiği aktarıldı.