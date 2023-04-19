Google: Toplum yapay zekaya hazır olmalı

CBS televizyonuna röportaj veren Google'ın Üst Yöneticisi Sundar Pichai, Google'ın, kendi yapay zeka sisteminin nasıl çalıştığını "tam olarak henüz anlamadığını" kaydetti.

Pichai, toplumun buna uyum sağlaması gerektiğini belirterek, yapay zeka nedeniyle işini kaybedeceklerin arasında yazar, muhasebeci, mimar hatta yazılım mühendislerinin de yer alacağını söyledi.

Yapay zekanın hızla gelişmesi nedeniyle yanlış veya sahte bilgilerin hızlı yayılma sorununun ileride çok daha büyük olacağını aktaran Pichai, toplumun yapay zekayı daha güvenli bir hale getirmek için yapılan düzenlenmelere uyum sağlaması gerektiğini vurguladı.

Pichai, yapay zekanın geliştirilmesinde sadece yazılımcıların değil aynı zamanda filozofların, sosyal bilimcilerin ve ahlak bilim uzmanlarının da katkı sağlaması gerektiğini ifade etti.

Toplumun, teknolojinin gelişim hızına tam olarak ayak uydurmadığını aktaran Pichai, insanların yapay zeka teknolojisine tam olarak hazır olmadığını ancak geçmişe bakıldığında bu konulardaki farkındalığının artığını dile getirdi.

Pichai, Google'ın yapay zeka sohbet robotu "Bard" gibi teknolojileri "tam olarak anlaşılamayan bir kara kutu" olarak niteledi.

Yapay zekada rekabet artıyor

Microsoft, yapay zeka atılımlarını hızlandırmak için, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile ortaklık yapmıştı.

Google'ın ana kuruluşu Alphabet ise şubatta ChatGPT'ye rakip olabilecek "Bard" ismini verdiği yeni teknolojisini tanıtmıştı.

ABD'li e-ticaret devi Amazon da geçen hafta, diğer şirketlerin kendi sohbet robotlarını ve yapay zeka destekli ürünler oluşturma hizmetlerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan yeni teknolojilerini duyurmuştu.

Kar amacı gütmeyen Future of Life Institute'un geçen ay yayımladığı ve aralarında Elon Musk'ın da olduğu 1000'den fazla kişinin imzaladığı açık mektupta, yapay zeka robot tasarımları için ortak güvenlik protokolleri geliştirilene ve bağımsız uzmanlarca uygulanıp denetimi yapılana kadar ileri yapay zeka robotlarının geliştirilmesine ara verilmesi talep edilmişti.