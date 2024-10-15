Geri sayım başladı. Bir dönem sona eriyor! Milyonlarca Wİndows kullanıcısı için destek kesilecek

Microsoft, Windows işletim sistemine uzun yıllar destek veriyor. Teknoloji devi Windows 11 ile birlikte yeni bir sayfa açarken, Windows 10 için de 5 yıl destek vereceğini açıklamış, bu süre dolduktan desteğini sonlandıracağını açıklamıştı. Şimdi ise verilen sürenin dolması için artık son 1 yılın içine girildi.

Windows 11’in piyasaya çıkmasının üzerinden neredeyse 4 yıl geçti. Yeni işletim sistemini piyasaya süren Microsoft, Windows 10 için de 5 yıl destek vereceğini açıklamıştı. Şimdi ise verilen bu desteğin artık sona ermesi için sayılı günler kaldı. 2025’te desteği sonlandıracak Windows 10 için kullanıcılar geri sayıma geçti.

WINDOWS 10 GÜNCELLEME DESTEĞİ BİTİYOR

2025’in Ekim ayında Windows 10 için güncelleme desteği resmi olarak sonlandırılacak.

Microsoft 14 Ekim itibariyle artık yeni bir özellik güncellemesi yayınlamazken, aynı zamanda güvenlik güncellemesi de sunulmayacak. Ancak kuruluş ve bireyler, üç yıl daha ödeme yapmaları durumunda güncelleme alabilecekler. Fakat bu hizmetin fiyatı da şu anda bilinmiyor.

Normalde, eski işletim sistemlerine verilen desteğin kesilmesi büyük bir olay değildir: Zira şirket son olarak Ocak 2023'te Windows 7 ve Windows 8 desteğini sonlandırmıştı. Ancak Windows 10'un durumunu farklı kılan üç nokta var.

İlk olarak, bir işletim sisteminin yeni sürümünün piyasaya sürülmesi ile eskisinin desteğinin sona ermesi arasında rekor düzeyde kısa bir süre vardır. Windows 8, 2015 sonunda Windows 10 ile değiştirildi ve destek Ocak 2023'te sona erdi; Windows 7, 2012 sonunda değiştirildi ve ana akım destek Ocak 2020'de sona erdi (ancak ek ücretli güncellemeler yayınlanmaya devam etti). Yani, her iki durumda da yenisinin piyasaya sürülmesi ile desteğin sona ermesi arasında yedi yıldan biraz fazla bir süre vardı. Windows 10 söz konusu olduğunda bu süre yalnızca dört yıldı.

Eylül 2024 itibariyle StatCounter verilerine göre Windows 10, Windows 11'in yaklaşık üçte birine kıyasla dünya çapındaki tüm aktif Windows sistemlerinin üçte ikisinde hala çalışıyor. Ocak 2022'de Windows 8, Windows bilgisayarların yalnızca yüzde 3'ünü oluşturuyordu; Ocak 2019'da ise aktif Windows bilgisayarların yüzde 35'i Windows 7 çalıştırıyordu, bu nedenle Microsoft genişletilmiş destek sundu. Önümüzdeki yıl Windows 11 bu açığı kapatacak, ancak destek sona erdiğinde Windows 10'un en çok kullanılan Windows sürümü olma statüsünü koruması hiçbir şekilde imkansız değil.

NE YAPILMALI?

Bu durumdan etkilenmemek için daha yeni bir bilgisayara geçiş yapabilir, veya Windows 11 güncellemesini bilgisayarınıza kurmadıysanız yükleyebilirsiniz.