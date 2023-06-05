Gmail'de yapay zeka dönemi

Google'ın duyurusuna göre, sizin için önemli eski bir e-postayı aramak çok daha kolay hale gelmek üzere. Şirket, kısa bir süre önce Gmail için bir yapay zeka güncellemesi duyurdu.

Önümüzdeki 15 gün içinde kullanıcılar gelen kutularında arama yaptıklarında "Tüm Sonuçlar" bölümünün üzerinde yer alan"En İyi Sonuçları" görmeye başlayacaklar.

Yeni kategori, Google'ın makine öğrenimi modelleri tarafından destekleniyor ve bu modeller arama terimini, en son e-postaları ve "diğer ilgili faktörleri" analiz ederek hangi iletilerin sorgu için en iyi eşleşme olarak sayılacağını belirliyor.

Bu haber, Mayıs ayında aktif olmayan hesap politikasında yapılan tartışmalı bir güncelleme de dahil olmak üzere, e-posta hizmeti için bir dizi stratejik değişikliğin sonuncusu. Bir Google hesabı iki yıl boyunca kullanılmadığında, şirket hesabı tüm içeriği ve verileriyle birlikte silebilecek.

Şubat ayında Google, yeniden tasarlanan ve şirketin diğer üretkenlik araçlarına vurgu yapan yeni Gmail arayüzünü her kullanıcı için kullanıma sunmayı da tamamlamıştı.