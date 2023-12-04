Google, ChatGPT rakibi yapay zekası Gemini'nin çıkışını erteledi

Teknoloji şirketi Google, Gemini yapay zekasını gelecek yıla kadar erteledi. Gemini için şimdilik net bir çıkış tarihi bulunmadığı belirtildi.

Donanımhaber'de aktarılana göre Google Gemini, yeni nesil yapay zeka ve multimodal olarak tanımlanıyor. Yani Gemini, birden fazla veri türünü işleyebiliyor. Ayrıca bir taslak veya yazılı açıklamaya dayanarak metin ve görüntülerin yanı sıra web siteleri gibi diğer içerik türlerini anlama ve üretme kapasitesine sahip olduğu söyleniyor.

Ancak son raporlara göre yapay zekanın, bazı İngilizce olmayan istemlere ve sorulara yanıt verirken güvenilir olmadığı endişeleri üzerine sessizce 2024'ün başlarına ertelendiği belirtiliyor. Normal şartlarda Gemini’nin önümüzdeki hafta piyasaya sürülmesi planlanıyordu.

Henüz halka açık kullanım için piyasaya sürülmemiş olsa da Gemini'nin, rakibinden çok daha fazla bilgi işlem gücünden yararlandığı için OpenAI'ın GPT-4'ünden çok daha iyi performans gösterdiği söyleniyor.