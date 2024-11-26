Google Search Console önerileri yayında! Web sitesi sahiplerini ilgilendiriyor

Google, web sitesi sahiplerinin tüm içeriklerini, hatalarını ve doğru yanlışlarını gösterdiği Google Search Console için yeni özellik güncellemesini duyurdu.

Console üzerinde sık sık güncellemeler yapan arama devi, Search Console'da artık öneriler bölümünü sunuyor. Ağustos ayında sınırlı sayıda kullanıcı tarafından deneyimlenen özelllik, şimdi tüm Search Console kullanıcılarına sunuldu.

SEARCH CONSOLE'A ÖNERİLER GELDİ

İçeriklerin analizi, tıklanma ve konumunun yanı sıra, web sitesindeki hata ve diğer detayları gösteren bu faydalı araç, artık içeriklere özel olarak önerileri sunuyor. Bu, sadece Google'ın önerisi olduğu durumlarda görünüyor.

Yani bir içerikle ilgili iyileştirme yapmanız gereken bir durum varsa, ana sayfa üzerinde Google bununla ilgili öneride bulunacak. Yukarıdaki ekran görüntüsündeki görüldüğü gibi.

Az önce de belirttiğimiz gibi öneriler herkes için görünmüyor. Eğer önerileri görmüyorsanız bunun bir problem olmadığını, Google'ın şimdilik bir öneri sunmamasından kaynaklandığını belirtelim.

Peki Search Console önerileri nedir?

Google, Search Console önerileri ile web sitelerine optimizasyon fırsatları sağlıyor. Bu özellik ile arama sonuçlarında sıralamalarınızı iyileştirebilecek dokunuşlar yapabilirsiniz.

Ayrıca öneriler, Google'ın Search Console'da topladığı verilere dayanarak indeksleme, tarama ve sunma konusunda size yardımcı olacak ipuçları da sunuyor. Google, “Veriler Search Console'da zaten mevcuttu, ancak şimdi doğrudan öneriler sunarak daha erişilebilir hale getirilmesine yardımcı oluyoruz” diye açıklıyor bu güncellemeyi.

Son olarak Google, önerileri düzenli olarak güncelleyeceğini belirtti.

Detaylara buraya tıklayarak erişebilirsiniz.