Google Translate, görselleri de tercüme edecek

Google, çeviri hizmetine yeni bir özellik getireceğini açıkladı.

Böylece artık Translate’e yüklenen görsellerdeki yazılar da istenen dile çevrilebilecek.

Google Lens sisteminden faydalanan bu yapıda, şu anda 113 farklı dil destekleniyor. Görselde yer alan dili otomatik olarak algılayan sistem, artırılmış gerçeklik altyapısında çalışıyor.

Daha önce Google Lens ile kullanılabilen bu uygulama, çeviri platformuna da getirilecek.