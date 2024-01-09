Google'a 7 milyar dolarlık yapay zeka davası

Massachusetts merkezli bilgisayar bilimcisi Joseph Bates tarafından kurulan Singular Computing, Google'ın kendi teknolojisini kopyaladığını ve Google Arama, Gmail, Google Translate ve diğer Google hizmetlerindeki yapay zeka özelliklerini desteklemek için kullandığını iddia etti.

Reuters'in haberine göre, Google tarafından mahkemeye sunulan bir dosyada Singular'ın 7 milyar dolara kadar maddi tazminat talep ettiği ve bu rakamın ABD tarihindeki en büyük patent ihlali ödülünün iki katından fazla olduğu belirtildi.

Google bağımsız geliştirdiğini söyledi

Google sözcüsü Jose Castaneda, Singular'ın patentlerini "şüpheli" olarak nitelendirdi ve Google'ın işlemcilerini "uzun yıllar boyunca bağımsız olarak" geliştirdiğini söyledi. Castaneda, "Kayıtları mahkemede düzeltmek için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Duruşmanın iki ila üç hafta arasında sürmesi bekleniyor.

İki patenti ihlal ettiği iddia ediliyor

Singular'ın 2019 tarihli şikayetinde Bates'in bilgisayar işleme alanındaki yeniliklerini 2010-2014 yılları arasında Google ile paylaştığı belirtiliyor.

Singular, teknoloji devinin yapay zeka yeteneklerini geliştiren Google'ın Tensör İşleme Birimlerinin Bates'in teknolojisini kopyaladığını ve iki patenti ihlal ettiğini söyledi.

Google'ın devrelerini Bates'in keşfettiği belirtildi

Davada, Google'ın devrelerinin Bates'in keşfettiği ve daha fazla işlem gücü sağlayan gelişmiş bir mimari kullandığı ve yapay zeka eğitimi ve çıkarımının gerçekleştirilme biçiminde devrim yarattığı belirtildi.

Google, konuşma tanıma, içerik oluşturma, reklam önerme ve diğer işlevler için kullanılan yapay zekayı güçlendirmek için 2016 yılında işlem birimlerini tanıttı. Singular, birimlerin 2017 ve 2018'de tanıtılan 2. ve 3. versiyonlarının patent haklarını ihlal ettiğini söyledi.

Teknoloji şirketi aralık ayında mahkemeye, işlemcilerinin Singular'ın patentli teknolojisinden farklı şekillerde çalıştığını ve patentlerin geçersiz olduğunu söyledi.

Washington'daki bir ABD temyiz mahkemesi de 9 Ocak'ta Google'ın ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'nden temyize götürdüğü ayrı bir davada Singular'ın patentlerinin geçersiz sayılıp sayılmayacağına ilişkin tartışmaları dinleyecek.