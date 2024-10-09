Google'dan Android telefonlara müthiş yenilik: Sesli komutla WhatsApp mesajı gönderilebilecek

Google, geçtiğimiz aylarda kendi yapay zeka modeli Gemini’yi Android telefonlara entegre etti. Özellikle Samsung ve daha birçok marka, Gemini’yi Google Asistan yerine kullanmayı mümkün kılıyor.

Her geçen gün yeni bir yetenek kazanan Gemini, yakında Android kullanıcıların çok istediği bir özelliğe kavuşacak. Entegrasyon çalışmalarını sürdüren Google, Gemini aracılığıyla daha fazla platforma destek ekleyecek.

WHATSAPP, SPOTIFY VE DAHASI…

Google Asistan’ın yerini alan fakat birçok özelliğinden yoksun kalan Gemini, her yeni güncellemesiyle bu eksikleri gideriyor. Öyle ki Google’ın bir sonraki adımı kullanıcıları sevindirecek bir özelliği gözler önüne seriyor.

Androidpolice’in haberine göre Google'ın Android'de WhatsApp, Spotify ve Google Mesajlar için Gemini uzantılarını test etmeye başladı.

Söz konusu özellik hala test aşamasında olsa da, sızıntı yapan kişi Android için Google uygulamasında (beta sürümü 15.40.31.29) uzantıları etkinleştirmeyi başardı.

Ekran görüntüsü, Google Asistan eylemlerinin Gemini uzantılarına dönüştürüldüğünü ortaya koyuyor. Ayrıca Gemini'nin daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak için belirli kişileri aramak veya mesajlaşmak gibi belirli görevler için hangi uzantıları kullandığınızı da öğreneceğini gösteriyor.

Sonuç olarak yakında yapılacak güncelleme ile artık Android telefonlarınızdan Gemini aracılığıyla; WhatsApp mesajı gönderebilecek, Spotify’dan müzik açması için sesli komut verip daha birçok favori uygulamaya erişim sağlayabileceksiniz.

Şu anda beta olarak testleri devam eden özelliğin, resmi olarak halka açık ne zaman yayınlayacağı bilinmiyor.