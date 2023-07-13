Google'ın yapay zekası Bard'a Türkçe dil desteği geldi

Konuya ilişkin yapılan duyuruda Google, Bard’ın Türkçe dahil 40'tan fazla dile destek sunmaya başladığını açıkladı. Ayrıca dil desteğine ek olarak sohbet botuna eklenen yeni özellikler de paylaşıldı.

Bu güncellemeyle birlikte kullanıcılar, yanıtları okumak yerine Bard'ı artık sesli olarak kullanabilecek. Ayrıca sesli yanıt özelliği kapsamında kullanıcılara basit, uzun, kısa, profesyonel ve gündelik gibi farklı ton ve stiller arası seçim fırsatı sunulacak.

İşte Google Bard'a eklenen tüm yenilikler:

- Sohbetin bir kısmı veya sadece bir cevabı, bağlantılar aracılığıyla paylaşma.

-Bard’ın hangi tonda ve stilde yanıt vereceğini seçme. (basit, uzun, kısa, profesyonel ve gündelik)

-Bard’ın konuşmalarınıza verdiği cevapları artık sesli olarak duyma.

-Google Lens'e benzer şekilde Bard’a fotoğraf gönderilebilme veya bu fotoğraf içinde sorgu yapılabilme.

-Bard ile yapılan sohbetleri sabitleyebilme ve bu sohbetlere herhangi bir ad verebilme.

-Bard üzerinden alınan Python kodlarını Google Colab ile birlikte Replit’e aktarabilme.