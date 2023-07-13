Twitter, Threads uygulamasını kısıtladı

Twitter rakibi olarak geçtiğimiz haftalarda erişime açılan Threads, bir hafta içerisinde 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı. Bu durum yeni sosyal medya platformunun, Twitter ile olan rekabetini de kızıştırdı.

Aktarılana göre Twitter, arama sonuçlarında Threads bağlantılarını engelledi. Söz konusu bilgiler, Twitter’da “url.threads.net” araması yapanların karşısına hiçbir sonuç çıkmadığını ifade ediyor.

Söz konusu konuyla ilgili Twitter ve Elon Musk tarafından herhangi bir açıklama gelmedi.

Elon Musk’ın yanı sıra Twitter’ın yeni CEO’su Linda Yaccarino, paylaştığı tweet’lerde platformda her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Yaccarino paylaşımında “Twitter’da gerçek benliğiniz olabilirsiniz. Twitter topluluğunu siz kurdunuz, yeri doldurulamaz, burası sizin kamusal alanınız. Sık sık taklit ediliyoruz ancak Twitter topluluğu asla kopyalanamaz" ifadelerini kullandı.