Görevden alınan ChatGPT'nin yaratıcısı Altman için yatırımcılar bastıyor

OpenAI CEO’su Sam Altman dün yönetim kurulu tarafından görevden alınmıştı. ChatGPT sohbet robotunun mucidi Altman’ın görevine dönmesi için adeta mekik diplomasisi yürütülüyor.

Görüşmelerden haberdar olan bir kaynak CNBC’ye yaptığı açıklamada, OpenAI’in en büyük destekçileri olan Microsoft, Tiger Global ve yatırım firması Thrive Capital’ın Altman’ı göreve döndürmek için çalıştığını ifade etti.

Gizlilik kaydıyla konuşan kaynak, Sequoi Capital’in Altman’a doğrudan temasta olduğunu ifade etti. Söz konusu kişi, Sequoia'nın Altman ve eski OpenAI Başkanı Greg Brockman'ı OpenAI’a geri dönmeleri ya da yeni bir girişim kurmaları gibi ne yaparlarsa yapsınlar desteklediğini aktardı.

Sam Altman kararsız

Altman'ın geri dönmesi için yapılan görüşmelerle ilgili ilk haber The Verge'den gelmişti. Bir kaynağa atıfta bulunan yayın, Altman'ın geri dönme konusunda "kararsız" olduğunu ve yönetim değişiklikleri talep edeceğini söyledi. Altman CNBC'nin yorum talebine hemen yanıt vermedi. Thrive da öyle. Microsoft ise yorum yapmayı reddetti.

Wall Street Journal'a (WSJ) göre, Altman geri dönmeyi düşünüyor ancak hissedarlara ön koşul olarak yeni bir yönetim kurulu ve yönetişim yapısı istediğini söylerken, eski OpenAI meslektaşlarıyla yeni bir şirket kurma seçeneğini de değerlendiriyor. WSJ, Altman'ın bu hafta sonu iki seçenek arasında karar vereceğini yazdı.