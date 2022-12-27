Haberleşme sektörü üçüncü çeyrekte yüzde 47 büyüdü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu yılın üçüncü çeyreğinde haberleşme sektörünün yüzde 47 büyüdüğünü ve sektör büyüklüğünün 35.1 milyar liraya yükseldiğini açıkladı.

Taşınan mobil numara sayısının 164,4 milyona ulaştığını bildiren Karaismailoğlu, toplam mobil trafik miktarının yaklaşık 80,6 milyar dakika olduğunu bildirdi.

Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan “Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu’nu” değerlendirdi.

2022 yılının üçüncü çeyreği itibariyle BTK tarafından yetkilendirilen 464 şirketin 840 yetki belgesi bulunduğunu belirten Karaismailoğlu, sektörde faaliyet gösteren işletmecilerin üçüncü çeyrekte net satış gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artarak 35,1 milyar liraya yükseldiğini duyurdu.

Taşınan mobil numara sayısı 164,4 milyona yaklaştı

Üçüncü çeyrek itibariyle mobil abone sayısının 90,8 milyona ulaştığına dikkati çeken Karaismailoğlu, mobil abone yaygınlığının ise yüzde 107,2 seviyesinde olduğunu kaydetti. Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, “Mobil abonelerin 83,4 milyonunun 4,5G aboneliğini tercih ettiğini, 4,5G hizmetinin toplam abonelerin yüzde 92’sini oluşturduğu görüyoruz. M2M abone sayısı 8,1 milyonu aştı. 2022 üçüncü çeyreği itibari ile taşınan toplam mobil numara sayısı 164,4 milyona yaklaştı. 2,4 milyon sabit hatta da numara taşıma işlemi gerçekleşti” dedi.

498 bin kilometre fiber altyapıya ulaştık

Karaismailoğlu, internet abone sayısında da artış görülmeye devam ettiğini aktararak, açıklamasına şöyle devam etti:

“72,6 milyonu mobil olmak üzere toplam genişbant internet abone sayısı 91,4 milyona çıktı. Bir önceki çeyrek dönem ile kıyaslandığında abone sayısı yüzde 2,1 civarında büyüme kaydetti. En yüksek artış bir önceki döneme göre yaklaşık 2,5 milyon ile ‘mobil internet” abone sayısında yaşandı. Aynı dönemde 498 bin kilometre fiber altyapıya ulaştık. Fiber internet abone sayısı da 5,5 milyona yükseldi. Sabit genişbant internet aboneleri aylık ortalama 243 GByte, mobil genişbant internet aboneleri aylık ortalama 14,8 GByte internet kullandı. Bir önceki üç aylık döneme göre 2022 yılı üçüncü çeyreğinde, sabit genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımında yüzde 2,1 ve mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımında ise yüzde 15,5 artış oldu.”

80,6 milyar dakika cep telefonuyla konuştuk

Toplam mobil trafik miktarının yaklaşık 80,6 milyar dakika olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, sabit trafik miktarının ise 1,2 milyar dakika olarak gerçekleştiğini bildirdi. Karaismailoğlu, mobil şebekelerde aylık ortalama kullanım süresi 569 dakika olduğunu belirtti. Türkiye’de halihazırda toplam 6 adet yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı bulunduğunu ifade eden Karaismailoğlu, “Söz konusu elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları 2022 yılı Eylül sonu itibarıyla yaklaşık 6,1 milyonu elektronik imza ve 834 bini mobil imza olmak üzere toplam 6,98 milyon elektronik sertifika oluşturuldu” değerlendirmesinde bulundu.