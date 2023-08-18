İlk kargo taşıyıcı dron modelini piyasaya sürdü

Dağ, sahil ve ada gibi erişimin zor olduğu bölgelere yönelik teslimat senaryoları için tasarlanan "FlyCart 30" 125 yuan (17 bin 146 dolar) etiket fiyatıyla satışa sunuldu.

Standart boydaki kargo kolisi taşıyabilen dron, ufak bir vince bağlı kablo sistemiyle teslimat noktalarına yere inmeden paket bırakabiliyor.

DJI Strateji Direktörü Cang Şiaonan, hava taşımacılığının potansiyelinden umutlu olduklarını, yeni dron modelinin kargo sektöründeki arazi yapısının karmaşıklığından kaynaklanan son mil taşıma problemlerinin çözümüne katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.

Dünyanın en büyük ticari dron üreticisi DJI, havadan görüntüleme dışında tarım, kadastro, güvenlik ve enerji gibi alanlarda çözümler sağlıyor.

E-ticaretin giderek yaygınlaşmasıyla perakende ve teknoloji alanlarında yeni lojistik çözümlere ihtiyaç artıyor. FlyCart 30, DJI'ın giderek büyüyen teslimat dronu pazarı için ürettiği ilk ürün oldu.

ABD'de, e-ticaret devi Amazon, perakende zinciri Walmart, kargo şirketi UPS ve Google'ın çatı şirketi Alphabet, son yıllarda farklı teslimat dronu modelleri geliştirip test etmişti.

Çin'de de ülkenin en büyük özel kargo ve lojistik şirketi SF Express'in iştiraki olan Phoenix Wings, geliştirdiği kargo taşıyıcı dron modelini piyasaya sürmüştü.