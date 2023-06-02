Instagram algoritmasının nasıl çalıştığı açıklandı

Instagram CEO’su Adam Mosseri, bir blog yazısında Instagram’daki sıralama algoritmasının nasıl çalıştığı hakkında açıklama yaptı.

Yazısında bazı yanlış anlamaları gidermeye çalışırken, Instagram'ın aslında içerikleri sıralamak için kullanılan tek bir algoritmanın olmadığını belirtti. Söylediğine göre, uygulamanın her bir alanı, kendi algoritmasına sahip ve bu algoritmalar özelliklere bağlı olarak farklı şekillerde çalışıyor.

Mosseri, Akış, Hikayeler, Keşfet, Reels, Arama ve diğer alanların, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak ve doğru içeriği önermek için kendi algoritmalarını ve sıralama sistemlerini kullandığını belirtiyor.

Örneğin Akış için, etkinlikleriniz, gönderiyle ilgili bilgiler, gönderiyi yapan kişi hakkındaki bilgiler ve etkileşim geçmişiniz gibi veriler algoritmayı beslemek için kullanılıyor. Hikayeler ise, görüntüleme geçmişiniz, etkileşim geçmişiniz ve hikayenin yazarıyla olan yakınlığınızı kullanarak hangi hikayenin önce gösterileceğini belirliyor.

Öte yandan söz konusu açıklamanın zamanlaması ise dikkat çekti. Yakın zamanda Instagram'ın, Twitter’a rakip olacak yeni bir hizmet üzerinde çalıştığı belirtilmişti. Bu durum, Elon Musk'ı da birkaç ay önce öneri algoritmasını açık kaynak haline getirmeye yöneltmişti.