Instagram çöktü mü? Erişim sorunu yaşanıyor

Instagram'da son birkaç saattir erişim sorunu yaşanıyor. Geçtiğimiz aylarda kapatılmasıyla gündeme gelen Instagram'da son saatlerde yaşanan yavaşlama ve bağlantı sorunları sosyal medya platformlarına da şikayet olarak yansıdı.

Downdtector adlı sitede görüntülendi

Bağlantı ve çökme sorunları yaşanan siteleri listeleyen Downdtector adlı sitede de Instagram'da yaşanan sorun görüntülendi.

Meta'dan Instagram'ın çökmesiyle ilgili henüz bir açıklama gelmezken sorunun global ölçekte etkili olduğu tahmin ediliyor.