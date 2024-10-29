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Instagram çöktü mü? Erişim sorunu yaşanıyor

Bugün Saat 14:00 itibarıyla Instagram'da erişim sorunları ortaya çıktı. Bazı kullanıcılar, mesajlaşma bölümüne erişim sağlayamadıklarını belirterek şikayette bulundu. Yaşanan bu aksaklık, Downdetector platformuna da yansıdı.

Haber Merkezi
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Instagram çöktü mü? Erişim sorunu yaşanıyor
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Instagram'da son birkaç saattir erişim sorunu yaşanıyor. Geçtiğimiz aylarda kapatılmasıyla gündeme gelen Instagram'da son saatlerde yaşanan yavaşlama ve bağlantı sorunları sosyal medya platformlarına da şikayet olarak yansıdı.

Downdtector adlı sitede görüntülendi

Bağlantı ve çökme sorunları yaşanan siteleri listeleyen Downdtector adlı sitede de Instagram'da yaşanan sorun görüntülendi.

Meta'dan Instagram'ın çökmesiyle ilgili henüz bir açıklama gelmezken sorunun global ölçekte etkili olduğu tahmin ediliyor.

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