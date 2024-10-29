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Macron: Hiçbir şey Gazze'deki sivil ölümlerini haklı gösteremez

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze Şeridi'ndeki sivil ölümlerini hiçbir şeyin haklı gösteremeyeceğini ve saldırıların durdurulması gerektiğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Macron: Hiçbir şey Gazze'deki sivil ölümlerini haklı gösteremez
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Macron, Fas Meclisi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı bir yıldan fazla süredir sürdürdüğü saldırılara değindi.

"Hiçbir şey Gazze'deki bu kadar çok sayıda sivil ölümünü haklı gösteremez"

"Hiçbir şey Gazze'deki bu kadar çok sayıda sivil ölümünü haklı gösteremez." ifadesini kullanan Fransa Cumhurbaşkanı, "Gazze'de ateşkes olması ve İsrailli esirlerin serbest bırakılması, halkın korunması ve Gazze Şeridi'ne insani yardımın ulaşması için sürekli çağrıda bulunduklarını" söyledi.

Macron, Lübnan'da ateşkes olması gerektiğini, ABD ve diğer müttefikleriyle bu konu hakkında çalıştıklarını kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca, Lübnan ve Gazze'deki saldırıları durdurmak için (İsrail'e) askeri ihracatın durdurulmasını talep ettiğini vurguladı.

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