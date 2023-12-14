Instagram duyurdu: Arka plan silmek kolaylaşacak

Yapay zekadan güç alan yeni araç, Instagram Story paylaşımlarında fotoğrafın arka planını kaldırmak isteyenler için üçüncü parti uygulama gereksinimini ortadan kaldıracak.

Kullanıcılar, arka plan düzenleyici simgesine dokunduklarında karşılarına çeşitli istem önerileri çıkacak.

Hazır istemler ya da kullanıcının kendi yazdığı istemlere göre arka plan silinip yenisiyle değiştirilecek. Yeni oluşturulan arka plana sahip Hikaye paylaşıldığında diğer kullanıcıların da özelliği hızlıca denemelerini sağlayan bir çıkartma gösterilecek.

Instagram'ın yapay zeka destekli arka plan düzenleyicisinin şu anda yalnızca ABD'deki kullanıcılara açık olduğu bildirildi.

Fotoğraflardan arka plan kaldırma nasıl yapılır?

1- Instagram’ı açın.

2- Hikaye paylaşım ekranına gelin.

3- Üstteki arka plan değiştirme simgesine dokunun.

4- Fotoğrafın arka planı saydam olacak.

5- Arka planı değiştirmek için bir istem girin.

6- Yeni arka planlı fotoğrafı paylaşın.

6- Instagram hikaye arka plan kaldırma tamamdır.