Musk eğitim sektörüne giriyor: Üniversite kuracak

Bloomberg tarafından elde edilen vergi dosyalarına göre, Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, ABD'nin Teksas eyaletinin Austin şehrinde bir üniversitenin inşasını finanse etmeyi planlıyor. Kurulacak olan eğitim kurumuna 100 milyon dolar kaynak aktarılacağı belirtiliyor.

Vergiden muafiyet statüsü talep edilen başvuruya göre kuruluş, üniversiteden önce 50 kişilik STEM odaklı bir ilk ve ortaokul açmayı planlıyor; bu okul "en üst düzeyde eğitime adanmış" olacak.

Bloomberg'e göre üniversite, Musk'ın geçen yıl 2,2 milyar dolarlık Tesla hissesini yatırdığı hayır kurumu The Foundation'dan alınacak harç ve bağışlarla finanse edilecek. Donanımhaber'de yer alan bilgiye göre, okulun vakıf mütevellilerine, memurlarına, çalışanlarına veya aile üyelerine kabul garantisi vermediğini belirten başvuruya göre öğrenciler liyakate göre seçilecek.

Musk'ın net servetinin 243,5 milyar dolar olduğunu tahmin ediliyor, bu da onu dünyanın en zengin insanı yapıyor.