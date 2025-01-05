Instagram hesap dondurma: 2025 kalıcı veya geçici Instagram hesap dondurma rehberi

Dünyada aktif olarak en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri Instagram. Meta’ya ait bu sosyal medya platformunun Türkiye’de milyonlarca kullanıcısı var. Reels’lar, Hikayeler, postlar paylaşılıp canlı yayınlar yapılabilen bu platform, gün içerisinde kullanıcıların saatlerine de mâl oluyor.

Bu nedenle sınava hazırlanan bir aday veya artık sosyal medya platformlardan uzak durmak isteyenler için hesap dondurmak en doğru tercih oluyor. Peki Instagram hesabı nasıl dondurulur? İşte 2025’te Instagram hesabını kalıcı ya da geçici olarak dondurmanın en kolay yolları:

KALICI INSTAGRAM HESABI DONDURMA- 2025

İster Android ister iPhone kullanıcısı olun, her iki telefon için Instagram hesabını devre dışı bırakmak için aynı yol izleniyor.

İşte Android cihazlarda Instagram hesabınızı devre dışı bırakmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

TELEFONDAN INSTAGRAM HESABI DONDURMA

-Instagram uygulamasına giriş yapın ve profil ekranına gidin

-Profil ekranına geldikten sonra en alttaki resmin olduğu butona tıklayın

-Daha sonra en üstte sağ köşede yer alan üç çizgiye basın

-Ayarlar-Gizlilik-Hesap Merkezi ile devam edin

-Şimdi Kişisel ayrıntıları seçin ve Hesap Sahipliği ve Kontrolü ile devam edin

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-Karşınıza çıkan ekrandan hesabı Devre Dışı Bırakma veya Silme seçeneklerini seçin. Eğer devre dışı bırakırsanız bir süre sonra yeniden hesabınızı aktif edebilirsiniz. Sil derseniz ise tamamen hesabınız ortadan kaldırılmış olacak.

- Yukarıdaki adımların ardından Instagram şifrenizi girin ve ardından Devam deyin.

-Bir sonraki ekranda ise Instagram hesabınızı neden devre dışı bırakmanız gerektiği sorusuna yanıt verin. Devam deyip aşağı kaydırın.

-Artık hesabınızı geçici olarak hem devre dışı hem de dondurmuş olacaksınız.

INSTAGRAM HESABINI NE KADAR SÜREYLE DONDURABİLİRSİNİZ?

Devre dışı bıraktığınızda, ne zaman yeniden etkinleştirebileceğiniz konusunda herhangi bir zaman sınırlaması bulunmuyor. İstediğiniz zaman tekrar giriş yaparak yeniden etkinleştirebilirsiniz. Ancak, hesabınızı haftada yalnızca bir kez devre dışı bırakabileceğinizi unutmamanızda fayda var.