Instagram'dan iPhone'a özel yeni bildirim ekranı

Instagram, iOS'a özel uygulamasında artık yeni bir bildirim ekranı sunacağını açıkladı.

Özellik sayesinde fotoğraf veya video yüklerken uygulama kapatıldığında Canlı Etkinlikler paneli üzerinden yüklemenin son durumu izlenebilecek.

Instagram uygulamasını kapattıktan sonra tekrar kontrol etmek zorunda kalmadan yüklemenin çalıştığından emin olunmasını sağlayan yeni özellik, hem kilit ekranında hem de Dinamik Ada'da çalışacak.

Henüz resmi olarak duyurulmayan Canlı Etkinlikler, şimdilik test aşamasında. Ancak yakın bir zamanda özelliğin erişime sunulması tahmin ediliyor.