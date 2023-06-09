Instagram'ın Twitter rakibi uygulamasından ilk görüntü

The Verge tarafından elde edilen bilgilere göre Meta'nın üst düzey yöneticilerinden biri, şirket içi bir toplantıda çalışanlarına Instagram'ın Twitter rakibinin bir ön izlemesini gösterdi.

Söz konusu görselde, buton tasarımlarının Instagram içindeki tasarımlara benzediği görüldü. Ancak akış sayfasının Twitter arayüzüne benzemesi dikkat çekti. Ayrıca, Meta baş ürün sorumlusu Chris Cox'un uygulamayı direkt olarak "şirketin Twitter'a cevabı" şeklinde tanımladığı belirtildi.

Uygulamanın adı Threads olabilir

Instagram tabanlı yeni bağımsız uygulama, merkezi olmayan sosyal medya protokolü ActivityPub ile entegre olacak. Bu da yeni uygulamanın kullanıcılarının hesaplarını ve takipçilerini yanlarında Mastodon dahil ActivityPub'ı destekleyen diğer uygulamalara götürmelerine izin verecek. Chris Cox, uygulamanın bir kullanıcının bilgilerini otomatik olarak doldurmak için Instagram'ın hesap sistemini kullanacağını söyledi.

Paylaşılanlara göre uygulamanın adı Threads olabilir ancak henüz konuya ilişkin net bir açıklama yapılmadı.