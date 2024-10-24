iPhone için beklenen tüm yapay zeka özellikleri geldi: ChatGPT ve Apple Intelligence güçlerini birleştirdi

Apple, haziran ayında tanıtımı gerçekleştirdiği Apple Intelligence özelliklerini yavaş yavaş iPhone’a getirmeye başladı.

iOS 18.1 güncellemesini günler sonra yayınlanacak olan Apple, bunun öncesinde geliştiriciler için iOS 18.2 beta güncellemesini yayınladı. Bu güncellemeyle birlikte Apple Intelligence’in tüm özellikleri getirildi. Üstelik ChatGPT entegrasyonu da buna dahil.

IPHONE’A CHATGPT GELDİ

Apple, daha önce OpenAI ile anlaşma yaparak iOS 18 güncellemesi kapsamında iPhone’lara ChatGPT’yi entegre edeceğini açıklamıştı. Teknoloji devi geç de olsa sözünde durmasını bildi.

iOS 18.2 beta sürümüyle birlikte ChatGPT, Apple Intelligence’in içerisine dahil edildi. Şu an için geliştirici programına kayıtlı kullanıcılar, 18.2 beta güncellemesini indirerek yeni yapay zeka özelliklerini deneyimleyebilir.

IOS 18.2 BETA NASIL YÜKLENİR?

Kullanıcılar, geliştirici programına kayıt olarak yeni beta sürümünü indirebilir, ChatGPT destekli Apple Intelligence’ı deneyimleyebilir. Ancak bu her iPhone için geçerli değil.

Yapay zeka özelliklerini kapsayan iOS 18.2 beta, iPhone 15 Pro ve iPhone 16 serisi telefonlarda destekleniyor. Altındaki modeller ne yazık ki bu özelliklerden yoksun.

IOS 18.2 BETA İLE GELEN YENİLİKLER

-Genmojiler; Yapay zeka destekli özel emojiler artık üretilebilir. İOS 18.1 çalıştıran kullanıcılar bunları görecektir ancak oluşturamayacaklardır. Bir Genmoji oluşturmak için "kedi bilimcisi" gibi bir sorgu yazmanız yeterlidir; yapay zeka sizin için sevimli bir görüntü oluşturacak. Ardından sorgunuzu hassaslaştırarak karakteri daha da ayarlayabilirsiniz. Ya da Fotoğraflar kitaplığınızdan birinin fotoğrafını alıp ona benzeyen bir Genmoji oluşturabilirsiniz.

-Image Playground — Genmoji'ye benzer, ancak biraz daha ayrıntılıdır. Yine, bir metin açıklamasına veya Fotoğraflar kitaplığınızdaki bir kişiye dayalı olarak bir görsel oluşturabilir ve tam olarak istediğiniz sonucu elde edene kadar onu hassaslaştırabilirsiniz.

-Image Wand — bu aslında Notes uygulamasına entegre edilmiş Image Playground'dur. Bir çizim çizin veya bir ifade seçin; Görüntü Çubuğu, notunuzun tam orada bir görüntü oluşturacaktır.

-Siri’ye ChatGPT entegrasyonu: kaydolursanız Siri artık sorgularınızı ChatGPT'ye aktarabilir. Bu, bir OpenAI hesabı olmadan çalışıyor ve Apple, verilerinizin hiçbir yerde saklanmadığını söylüyor.

-Yazma Araçları - Bu özellik halihazırda iOS 18.1’de mevcut., ancak 18.2, metnin belirli yönlerini daha da hassaslaştırma yeteneğiyle bunu daha da genişletir.

-Görsel Zeka — bu özellik yalnızca iPhone 16'da çalışır. Kameranızı açın ve bir şeye doğrultun; yapay zeka, ilgili bazı verileri (bir kafenin açılış saatleri gibi) getirecektir.