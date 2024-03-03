iPhone'lara ilk alternatif App Store açılıyor!

Alternatif uygulama mağazalarında iOS 17.4 güncellemesiyle Apple’ın AB'de uyguladığı çeşitli değişiklikler yer alıyor. Setapp aylık 9,99 dolar karşılığında popüler uygulamadan oluşan seçilmiş bir koleksiyon sunuyor. Setapp, iOS 17.4 güncellemesinin yayınlamasıyla birlikte AB’deki iPhone kullanıcıları için iOS App Store’a alternatiflerden biri olacak.

MacPaw, Epic Games ile birlikte AB'de iPhone için alternatif uygulama pazarı sunma planını açıklayan ilk şirketlerden biri oldu. Mac'teki Setapp aboneleri, QR kod sistemiyle iOS uygulamalarına erişebilecek. Beta sürümde üretkenlik ve iş araçları, yaratıcı ve tasarım yazılımı, yaşam tarzı ve üretkenlik, yardımcı uygulamalar, özelleştirilen profesyonel araçlar dahil olmak üzere özenle seçilmiş uygulama kategorilerine erişilebilecek.

Apple’ın iOS 17.4 güncellemesini 6 Mart’ta yayınlaması bekleniyor.