Japon üniversiteleri, ChatGPT kullanımını kısıtladı

Japon üniversiteleri, yapay zeka sohbet robotunun kullanımından kaynaklanan bilgi sızıntıları nedeniyle ChatGPT kullanımının kısıtlandığını duyurdu.

Tokyo'daki Sophia Üniversitesi, öğrencilerin deneme, rapor ve tez gibi ödevler yazmak için chatbot kullanmasını yasakladı.

Yapay zeka kullanımın tespiti halinde Suistimal Disiplin Kuralları gereğince sıkı önlemler alınacağı bildirildi.

Uzmanlar, AI'nın yeterli bilgiye sahip olmadığı alanlarda, insanları yanıltabilecek yanlış cevaplar verebileceğini işaret ederek, kullanımının telif hakkı ihlaline neden olabileceğine vurgu yaptı.

İtalya geçen ay, gizlilik endişeleri nedeniyle ChatGPT'nin kullanımını yasakladığını duyurmuştu.

Ayrıca geçen haftalarda Almanya da gizlilik endişeleri nedeniyle ChatGPT'yi yasaklamayı düşündüğünü açıklamıştı.