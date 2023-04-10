Google, kullanıcılara yanlışlıkla para dağıttı

Google, kullanıcıların hesaplarına yanlışlıkla para yatırdı. Bazı kullanıcıların hesabına birkaç dolar gelirken, bazılarında bu rakam bin dolara kadar çıktı.

Independent’ta yer alan habere göre, kullanıcılara gelen bildirimlerde bu ödemelerin Google Pay havale sistemini test etmeleri karşılığında verilen ödüller olduğu belirtiliyordu.

Öte yandan şirketin bu ödülleri aslında kendi ürün geliştiricilerine göndermek istediği ortaya çıktı. Google çalışanları kendi geliştirdikleri uygulamaları genellikle piyasaya sürülmeden önce test ediyor. Şirket de bu ödül paralarını teste katılan çalışanlarına göndermeyi amaçlıyordu.

Ancak ödül paraları bir hata sonucu sıradan kullanıcılara da gönderildi.

Google, yanlış ödemelerin ardından kullanıcılarına durumu açıklayan e-postalar gönderdi.

Şirketin bu e-postaları göndermeden önce bazı kullanıcılara yapılan ödemeleri iptal etmeyi de başardığı bildirildi.

Öte yandan bazı kullanıcıların hesaplarına gelen paraları hata fark edilene kadar çektiği anlaşıldı. Şirket yetkilileri bu kullanıcılardan para iadesi alınmayacağını açıkladı.