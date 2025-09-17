TECNO/Zhu Xiyong: 5G Türkiye’de dijital dönüşümü hızlandıracak, telefon satışlarını artıracak

MURAT KÜÇÜK

Akıllı telefon, giyilebilir teknoloji, dizüstü bilgisayar, tablet, akıllı oyun cihazları ve ev ürünlerinden oluşan geniş bir ürün grubunu pazara sunan TECNO, Türkiye’deki etki alanını giderek genişletiyor. Yapay zeka destekli ürünlerden oluşan kapsamlı bir ekosistem inşa ettiklerini ve tüketiciyi de bu ekosistemin bir parçası haline getirdiklerini söyleyen TECNO Genel Müdür Yardımcısı Zhu Xiyong, Türkiye pazarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, genç nüfusa ve Türklerin teknolojiye adaptasyon yeteneğine dikkat çekti.

Türk tüketicisinin AI teknolojisine hızlı uyum sağladığını dile getiren Xiyong, “TECNO AI’yı bir trend olarak değil, kişiselleştirilmiş bir deneyim olarak getirmeye kararlıyız. Türk halkının günlük yaşamını, alışkanlıklarını ve kültürünü gerçekten anlayan, bunlara uyum sağlayan AI telefonlar geliştirmeyi misyon edindik. Bu teknolojiye dair her özellik, Türkiye’deki kullanıcılar için özenle tasarlandı” dedi. Farklı bütçelere yönelik ürünler geliştirdiklerini dile getiren Xiyong, “Türkiye’deki üretim ve yerel operasyonlarımız sayesinde, bu ileri teknolojiyi ‘ulaşılabilir premium’ anlayışıyla sunabiliyoruz. Türkiye’deki fabrikamızda ürettiğimiz pek çok model, 5G teknolojisini destekliyor. Bu durum hem yerli üretime olan bağlılığımızı gösteriyor hem de Türk tüketicilerine ileri teknolojiyi yerli üretim avantajıyla sunmamıza imkan tanıyor” açıklamasında bulundu.

Dijital dönüşüm hızlanacak

5G’ye geçişin Türkiye’nin dijital dönüşümünü hızlandıracağını belirten Xiyaong, 5G teknolojisinin ekonomiye katkı sağlayacağını, vatandaşların yaşam kalitesini yükselteceğini ve teknoloji rekabetinde Türkiye’yi daha güçlü kılacağını söyledi. 5G yatırımlarını marka stratejisinin merkezine koyduklarını söyleyen Xiyong, “Türkiye’nin önde gelen operatör şirketlerinden biriyle stratejik iş birliği yürütüyoruz. Bu iş birliği, 5G altyapısının yaygınlaşmasıyla TECNO’nun 5G uyumlu telefonlarının kullanıcılarla buluşmasını hızlandırıyor” dedi. 5G teknolojisinden faydalanma isteğinin cihaz pazarını da besleyeceğini vurgulayan Xiyong, “Bu yeni teknoloji, kullanıcıların eski cihazlarını yenileme motivasyonunu artırarak pazarın büyümesini hızlandıracak. 5G yüksek hız, düşük gecikme süresi ve güçlü veri aktarım kapasitesiyle oyun, video içerik tüketimi ve sosyal medya deneyimlerini daha zengin hale getiriyor. Türkiye’nin önde gelen operatörlerinden biriyle gerçekleştirdiğimiz iş birliği ise 5G altyapısının etkin kullanımını destekleyerek kullanıcıların bu deneyimi sorunsuz şekilde yaşamalarını sağlayacak” şeklinde konuştu.