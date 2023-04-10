Apple’a sahte uygulama davası

Baidu, ChatGPT'ye rakip olarak piyasaya sürdüğü yapay zeka uygulaması Ernie ile ilgili Apple'a dava açtı.

Firma yaptığı açıklamada, Apple'a ve uygulama geliştiricilerine Ernie botun sahte uygulamaları sebebiyle dava açtığını belirtti.

Şirketin geçen ay piyasaya sürdüğü yapay zeka destekli Ernie, Çin'in ABD tarafından geliştirilen chatbot ChatGPT'ye en yakın cevabı olarak lanse edilmişti.

Çinli arama motoru, Apple'ın uygulama mağazası bulunan Ernie bot uygulamasının indirmeye izin verilen kopyalarının sahte olduğunu, bu sebeple hem ilgili uygulamaların geliştiricilerine hem de App Store'da uygulamanın indirilmesine izin veren Apple'a dava açtığını vurguladı.

Baidu, Pekin Haidian Halk Mahkemesi'nde açtığı dava ile ilgili esmi "Baidu AI" WeChat hesabında yayınlanan bir açıklamada, "Şu anda, Ernie'nin herhangi bir resmi uygulaması yok. Şirketimizin resmi duyurusuna kadar, App Store'dan veya diğer mağazalardan gördüğünüz herhangi bir Ernie uygulaması sahtedir" açıklamasını yaparak mahkeme dosyasının bir fotoğrafını yayınladı.