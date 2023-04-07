ChatGPT'den Asyalı hesaplara engel

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, gizlilik ve güvenlik endişeleri nedeniyle odak noktası haline geldi.

Bazı ülkeler güvenlik gerekçesiyle ChatGPT kullanımını yasaklarken bir hamle de OpenAI tarafından geldi.

DonanımHaber'de aktarılan bilgilere göre, 31 Mart tarihinden itibaren Asya odaklı ChatGPT hesapları bloke edilmeye başlandı. Sadece ücretsiz kullanıcılar değil Plus aboneleri de engelleniyor. Kullanıcılar özellikle hesap satın alarak platforma giriş yapanların engellendiğini düşünüyor.

OpenAI tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.