Mac bilgisayarlarda Bitcoin belgesi saklı

Bir teknoloji bloğu yazarı 2018'den bu yana güncelleme yapılıp MacOS işletim sisteminin bir sürümünü kullanan tüm Mac bilgisayarlarda "Bitcoin Whitepaper"ın bir kopyasının saklandığını tespit etti.

Independent'ta yer alan habere göre, Bitcoin Whitepaper 2008'de, kendilerine Satoshi Nakamoto adını veren ve gerçek kimliği hiçbir zaman bulunamayan bir kişi veya grup tarafından yazıldı. Belge sadece bu kripto paranın nasıl çalıştığını değil, aynı zamanda ilk etapta üretilme nedeninin arkasında yatan düşünceyi de ayrıntılı bir şekilde açıklıyor.

Bunun sonucunda belge, Bitcoin'i ve genel olarak kripto parayı savunanlar için önemli hale geldi.

Muhtemelen MacOS üzerinde çalışan bir mühendisin, belgeyi görünüşe göre sessizce yazılıma eklenmesinin nedeni de bu olabilir.

Herkes bu belgeyi sadece "Virtual Scanner II" (Sanal Tarayıcı II) adlı uygulamaya ait dosyaların içine bakarak açabilir. Belge, bu yardımcı programının örnek dosyası olarak eklenmiş gibi duruyor ve sadece örnek amacıyla kullanılması için eklenen yararlı, kısa bir belge olabilir.

Gizli belgeyi, blog yazarı ve teknoloji uzmanı Andy Baio buldu. Baio, dosya 5 yıldır yazılımın içinde olmasına rağmen internette bununla ilgili çok az tartışmanın yer aldığını belirtiyor.

Apple, dosyanın MacOS'a nasıl eklendiğine dair herhangi bir bilgi vermedi. The Independent, yorum için şirketle temasa geçti ancak henüz yanıt alamadı.

Baio bir yıl önce belgenin dosyalanmasının hata olduğuna dair bir duyum aldığını ve dosyayı kaldırma işinin, bunu ekleyen mühendise verildiğini fakat o zamandan beri herhangi bir güncelleme yapılmadığını söylüyor.

Apple, ödemeler ve borç verme gibi daha geleneksel finansal hizmetlere girerken bile kripto paradan büyük ölçüde resmen uzak durdu.

2021'de şirketin CEO'su Tim Cook, Apple'ın kripto paraya "baktığını" ve kendisinin kişisel olarak yatırım yaptığını söylemişti. Fakat şirketin bu alana girmek için "acil planları" olmadığını belirtmişti.