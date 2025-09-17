  1. Ekonomim
TEKNOFEST 2025 İstanbul, bugün Atatürk Havalimanı’nda kapılarını açtı. Açılış konuşmasını yapan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "TEKNOFEST Kendi gök kubbemiz altında kendi kanatlarımızla uçma sevdamızdır. Bu yıl sınırları aşarak önce kardeş vatana uzandı. KKTC tarihinin en büyük açık hava organizasyonunda 270 bin kardeşimizle kucaklaştık" dedi.

TEKNOFEST 2025 İstanbul kapılarını açtı
Hüseyin ASLIYÜCE

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, teknolojiye gönül veren milyonları bu kez İstanbul'da buluşturdu. Festivale ilgi yoğun şekilde devam ediyor.

TEKNOFEST 2025 İstanbul kapılarını açtı - Resim : 1

Selçuk Bayraktar: Bu yıl ufkumuzu daha da genişlettik 

Açılış konuşmasını yapan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Köklerin göklere uzandığı tarihin akışının yeniden yazıldığı bu meydana TEKNOFEST'e hoş geldiniz. TEKNOFEST Kendi gök kubbemiz altında kendi kanatlarımızla uçma sevdamızdır. Bu yıl sınırları aşarak önce kardeş vatana uzandı. KKTC tarihinin en büyük açık hava organizasyonunda 270 bin kardeşimizle kucaklaştık. TEKNOFEST Mavi Vatan'da İstanbul Tersanesinde yüz binleri ağırladık. Şimdi Atatürk Havalimanı'ndayız” dedi.

TEKNOFEST 2025 İstanbul kapılarını açtı - Resim : 2

Toplam ödül 65 milyon lira  

Kritik alanlarda teknolojik gelişimi destekleyen yarışma kategorileriyle öne çıkan TEKNOFEST İstanbul'da, 58 ana ve 137 alt kategoride gerçekleştirilecek yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar 85 milyon liranın üzerinde maddi destekten yararlanacak.

TEKNOFEST 2025 İstanbul kapılarını açtı - Resim : 3

1 milyon 100 bin yarışmacı başvuru yaptı

Dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon liranın üzerinde ödül verilecek. İlhamın kaynağı, teknolojinin kalbi TEKNOFEST İstanbul kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmalarına hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvuruda bulundu. 58 ana kategori ve 137 alt kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarıyla yenilikçi fikirlerin sergileneceği festival, bilimin ve teknolojinin geleceğine yön verecek öğrencileri, girişimcileri ve teknoloji meraklılarını buluşturacak.

TEKNOFEST 2025 İstanbul kapılarını açtı - Resim : 4

 

Giriş için online kayıt gerekiyor

TEKNOFEST’e giriş ücretsiz festivale giriş yapabilmek için ziyaretçilerin online kayıt yaptırması gerekiyor. Etkinlik alanına ziyaretçi giriş-çıkışları ise 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabilecek. Öte yandan festival alanına ulaşımda toplu taşıma araçlarının kullanılması, ziyaretçiler için hızlı ve kolay erişim imkânı sağlarken, etkinlik alanındaki trafik yoğunluğunu da azaltabilecek. 

Gösteriler en çok Jandarma Havacılık’a ait Çelik Kanatlar ekibinin 17.05 ile 17.20 arasıda yapacağı uçuş ile kapanacak.

