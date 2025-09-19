Google medya devleriyle telif için masaya oturdu

Google, yapay zeka sistemlerinde haber içeriklerini kullanabilmek için dev medya gruplarıyla telif anlaşmaları için görüşüyor.

Wall Street Journal’ın haberine göre şirket, Axel Springer, Fox Corp ve News Corp gibi yayıncılarla lisanslama konusunda masaya oturdu.

Görüşmelerin odak noktasında, haberlerin ve diğer materyallerin yapay zeka ürünlerine entegre edilmesi yer alıyor.

Ancak kaynaklar, sürecin hala ön aşamada olduğunu ve tüm görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmayabileceğini belirtiyor.

Perplexity benzer anlaşmalar yapmıştı

OpenAI ve Jeff Bezos destekli Perplexity ise haber kuruluşlarıyla benzer içerik lisanslama anlaşmaları imzalayan şirketler arasında yer almıştı.

Öte yandan San Francisco’daki federal bir mahkemede görülen davada, yapay zeka şirketi Anthropic ile telif hakkı ihlali gerekçesiyle şirkete dava açan bir grup yazar arasında 1,5 milyar dolarlık anlaşma gerçekleşmişti.