  1. Ekonomim
  2. Teknoloji
  3. Google medya devleriyle telif için masaya oturdu
Takip Et

Google medya devleriyle telif için masaya oturdu

Google, yapay zeka tabanlı ürünlerinde haber içeriklerinden yararlanabilmek için önde gelen medya kuruluşlarıyla telif anlaşmalarına imza atmaya başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google medya devleriyle telif için masaya oturdu
Takip Et

Google, yapay zeka sistemlerinde haber içeriklerini kullanabilmek için dev medya gruplarıyla telif anlaşmaları için görüşüyor.

Wall Street Journal’ın haberine göre şirket, Axel Springer, Fox Corp ve News Corp gibi yayıncılarla lisanslama konusunda masaya oturdu.

Görüşmelerin odak noktasında, haberlerin ve diğer materyallerin yapay zeka ürünlerine entegre edilmesi yer alıyor.

Ancak kaynaklar, sürecin hala ön aşamada olduğunu ve tüm görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmayabileceğini belirtiyor.

Perplexity benzer anlaşmalar yapmıştı

OpenAI ve Jeff Bezos destekli Perplexity ise haber kuruluşlarıyla benzer içerik lisanslama anlaşmaları imzalayan şirketler arasında yer almıştı.  

Öte yandan San Francisco’daki federal bir mahkemede görülen davada, yapay zeka şirketi Anthropic ile telif hakkı ihlali gerekçesiyle şirkete dava açan bir grup yazar arasında 1,5 milyar dolarlık anlaşma gerçekleşmişti.

Teknoloji
BAYKAR ve T3 Vakfı, Ukraynalı gençler için bilim ortaklığı yaptı
BAYKAR ve T3 Vakfı, Ukraynalı gençler için bilim ortaklığı yaptı
7545 Sayılı Siber Güvenlik Kanunu, iş dünyasında yeni dönem başlattı
7545 Sayılı Siber Güvenlik Kanunu, iş dünyasında yeni dönem başlattı
Meta yeni nesil akıllı gözlüğünü tanıttı: Fiyatı açıklandı
Meta yeni nesil akıllı gözlüğünü tanıttı: Fiyatı açıklandı
TECNO/Zhu Xiyong: 5G Türkiye’de dijital dönüşümü hızlandıracak, telefon satışlarını artıracak
TECNO/Zhu Xiyong: 5G Türkiye’de dijital dönüşümü hızlandıracak, telefon satışlarını artıracak
TEKNOFEST 2025 İstanbul kapılarını açtı
TEKNOFEST 2025 İstanbul kapılarını açtı
Kapsülle seyahatin ilk adımları atıldı: 700 km hıza ulaşıldı!
Kapsülle seyahatin ilk adımları atıldı: 700 km hıza ulaşıldı!