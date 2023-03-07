Kaspersky'den startuplar için güvenlik ipuçları

Kaspersky uzmanları startupları, siber güvenlik tehditlerine karşı uyardı.

Kaspersky açıklamasına göre, siber güvenlik, her işletme için olduğu gibi, genellikle siber suçlular tarafından eşi bulunmaz bir hedef olarak görülen startuplar için de büyük önem taşıyor. Siber güvenlik, ağları, sistemleri ve programları dijital saldırılardan koruma sürecinin tamamını kapsıyor. Kötü amaçlı siber saldırılar, şirketlerde önemli finans ve itibar kaybına, yasal problemlere, hatta işinizin başarısız olmasına kadar önemli sonuçlara yol açabiliyor.

Startuplar, kendilerini siber saldırılardan korumak için gerekli bütçe ve kaynak ayırmadıklarından, siber suçlular tarafından cazip hedefler olarak görülüyorlar. Kaspersky uzmanları, startupların şirketlerini ihmallerinin korkutucu sonuçlar doğuracağından, siber güvenlik konusunu ciddiye alması gerektiği konusunda uyarıyor.

Startupları hedef alan yaygın siber güvenlik tehditleri

Kaspersky uzmanları startupların, verilerini korumak için gerekli önlemleri almaması durumunda, çeşitli sonuçlarla karşılaşmasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Özellikle savunmasız startupların siber tehditlerin farkına vararak, gerekli adımları atmalarının önemini vurguluyor. Startuplara yönelik yaygın siber güvenlik tehditlerinin ise kimlik avı saldırıları, verilere zarar verebilecek veya verileri çalabilecek kötü amaçlı yazılımlar, fidye yazılımları ve yabancı bir kaynaktan gelen diğer tehditler olarak olduğunu ve bu siber saldırıların startuplar üzerindeki sonuçlarının son derece yıkıcı olabileceğini belirtiyor.

Yaşanan saldırı veya veri kayıpları sonucunda müşterin bilgileri, finansal kayıtları veya ticari sırları gibi hassas verilerin çalınabileceği konusunda uyarı yapan uzmanlar, bunun itibar ve güven kaybına da yol açacağını, veri ihlalleri, kesinti veya fidye ödemeleri nedeniyle finansal kayıpların da yaşayabileceğini ifade ediyor.

Doğru siber güvenlik yazılımının seçimi

Açıklamada doğru siber güvenlik yazılımının seçimi konusunda Kaspersky uzmanlarının şu önerilerine yer verildi:

"Araştırmanızı iyi yapmak ve girişiminiz için uygun çözüme yatırım yapmak, hem şirketinizin siber saldırılara karşı güvende olduğundan, hem de paranızı boşa harcamadığınızdan emin olmanızı sağlayacaktır. Araştırma yaparken, yazılımın maliyeti ve özellikleri, kullanım kolaylığı ve sağladığı destek gibi önemli faktörleri göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Maliyet için, bütçenize uygun bir çözüm bulduğunuzdan emin olmalısınız. Bütçelemeye yönelik en mantıklı yaklaşım, risklerin neler olduğunu dikkate alan; en iyi performansı, en uygun maliyetle sunan bir yazılım için gerekli miktarın ayrılması olacaktır. Özellikleri göz önünde bulundururken, söz konusu sektörün gereksinimlerine uygun, şirketinizle en alakalı ve en fazla zarara neden olma potansiyeline sahip tehditleri hedef alan bir çözüm seçtiğinizden emin olmalısınız. Olası risklerin tamamını kendi başınıza saptamanın neredeyse imkansız bir iş olduğunu söyleyebiliriz, bu nedenle sektörünüz için tehdit raporlarını incelemenizi ve tipik saldırı vektörlerini analiz etmenizi öneriyoruz. Ve son olarak, seçtiğiniz çözümün kullanıcı dostu ve çalışanlarınız için kurulumunun kolay olup olmadığını iyi araştırmalısınız. İhtiyaç duyulduğunda mükemmel müşteri desteği sunan bir siber güvenlik yazılımına yatırım yapmak hem şirketiniz hem de çalışanlarınız için çok önemlidir."

Kaspersky uzmanları ayrıca tüm tehditlerden kaçınmak için, genç girişimlere siber güvenlik stratejisi konusunda "Güvenlik farkındalığı eğitimi, erişim kontrolü, ağ güvenliği ve yedekleme ve kurtarma planları" konularına önem verilmesii gerektiğini bildirdi.

Öte yandan, Kaspersky Small Office Security ile çok sayıda tehdidi önleyebiliyor. Kaspersky Small Office Security fidye yazılımlarından ve diğer yaygın siber tehditlere kadar şifre yöneticisi de içeriyor.