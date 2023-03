Elon Musk, Twitter'a yeni gelecek özellikleri duyurdu

Elon Musk, Twitter'ı satın almasının ardından gerçekleştirdiği güncellemelere bir yenisi daha eklemeye hazırlanıyor.

Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kullanıma sunulacak güncellemelerin simnyalini verdi.

Elon Musk, Twitter mesajlarını uçtan uca şifreli hale getireceklerini açıkladı. Twitter'ın sahibi ayrıca, kullanıcıların, bireysel mesajlara cevap verirken herhangi bir tepki emojisi kullanma imkanına da sahip olacakları bilgisini paylaştı. Böylece kullanıcılar, daha fazla emoji seçeneği kullanabilecek.

Söz konusu yeniliklerin bu ay içerisinde kullanıma sunulacağı belirtildi.

Aiming to roll out ability to reply to individual DMs, use any reaction emoji & encryption later this month