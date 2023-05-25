Mars'tan Dünya'ya şifreli sinyal gönderildi

24 Mayıs'ta Türkiye saatiyle 19.00'da Mars'tan Dünya'ya gizemli bir sinyal gönderildi.

Avrupa'nın Trace Gas Orbiter adlı uzay aracından gönderilen bu sinyal şifreli bir mesaj içeriyor. Sinyal gönderildikten 16 dakika sonra Dünya'daki üç büyük radyo teleskobu tarafından yakalandı.

Bu teleskoplar, ABD'nin Batı Virginia bölgesindeki Green Bank Gözlemevi, Kaliforniya'daki Allen Teleskop Dizisi ve İtalya'nın kuzeyindeki Medicina Radyo Astronomi İstasyonu.

Halihazırda bu teleskopların işletmesinden sorumlu bilim insanları, söz konusu şifreli sinyali işlemek ve çözmek için seferber oldu.

Sinyal çözüldüğünde deney başarıya ulaşmış olacak.

Bu deney, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki SETI adlı enstitüden Daniela de Paulis tarafından yürütülüyor. SETI, aslında NASA'nın Dünya dışı uygarlıklarla temas kurmak için geliştirdiği bir proje.

Enstitü şimdiye dek bu amaçla sayısız deney tasarladı.

Son deneyin arkasındaki De Paulis, "Tarih boyunca insanlık, güçlü ve dönüştürücü fenomenlerde anlam aradı" diye konuştu.

"Dünya dışı bir medeniyetten mesaj almak, tüm insanlık için son derece dönüştürücü bir deneyim olacaktır" ifadelerini kullanan bilim insanı, şöyle devam etti:

"Bu deney, tüm kültürler ve disiplinler arasında açık uçlu bir anlam arayışını teşvik ederek, küresel işbirliği yoluyla bu senaryoyu somut bir şekilde prova etmek ve buna hazırlanmak için eşi görülmemiş bir fırsat sunuyor."

Araştırmacılara göre bu deney, gelecekte Dünya dışı yaşama ait bir sinyal yakalanması durumunda bilim insanlarının mesajı çözümlemek üzere birlikte çalışmayı öğrenmesini sağlayacak.

Araştırmacılar ayrıca, bu radyo sinyalini çözmek için halktan da yardım istiyor. Sinyali yorumlamak isteyenler, projenin Discord sunucusunda ve internet sitesinde seferberliğe katılarak yorumlarını gönderebilir.