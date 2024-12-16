Meta, OpenAI'nin kâr amaçlı şirkete dönüşmesinin engellemesini destekledi

The Wall Street Journal'ın haberine göre, Meta, Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta'ya bir mektup göndererek bu değişime izin verilmesinin "Silikon Vadisi için sismik etkileri" olacağını savundu.

Şirket Bonta'dan "doğrudan harekete geçmesini" isterken, Musk ve eski OpenAI yönetim kurulu üyesi Shivon Zilis'in "bu konuda Kaliforniyalıların çıkarlarını temsil etmek için nitelikli ve iyi konumlandırılmış olduklarını" da belirtti.

Meta, "OpenAI'nin yeni iş modeli geçerliyse, kâr amacı gütmeyen yatırımcılar, kâr amacı güden şirketlere geleneksel şekilde yatırım yapanlarla aynı kâr avantajını elde ederken, aynı zamanda devlet tarafından verilen vergi indirimlerinden de yararlanacaklar" diye yazdı.

Meta, OpenAI'nin yapay zekâ pazarındaki en büyük rakiplerinden biri haline geldi.