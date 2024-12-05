  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. OpenAI ile Anduril stratejik ortaklık kurdu
Takip Et

OpenAI ile Anduril stratejik ortaklık kurdu

ABD'li savunma şirketi Anduril, OpenAI ile ulusal güvenlik için gelişmiş yapay zeka çözümleri geliştirmek amacıyla stratejik ortaklık kurdu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
OpenAI ile Anduril stratejik ortaklık kurdu
Takip Et

Anduril'den yapılan açıklamada, şirketin ABD'nin yapay zekadaki liderliğini ilerletmek ve ABD ile müttefik kuvvetleri korumak için OpenAI ile iş ortaklığı yapacağı bildirildi.

Açıklamada, iki şirketin, ulusal güvenlik misyonları için gelişmiş yapay zeka çözümleri geliştirmek ve sorumlu bir şekilde uygulamak için stratejik bir ortaklık yapacağı aktarıldı.

OpenAI'nin gelişmiş modellerinin Anduril'in yüksek performanslı savunma sistemleri ve Lattice yazılım platformuyla bir araya getirileceği belirtilen açıklamada, söz konusu ortaklıkla ABD ve müttefik askeri personeli insansız hava araçları ve diğer hava cihazlarının saldırılarına karşı koruyan savunma sistemlerinin iyileştirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, Anduril ve OpenAI'ın stratejik ortaklığının ülkenin insansız hava araçlarına karşı koyma sistemlerini ve potansiyel olarak ölümcül hava tehditlerini gerçek zamanlı olarak tespit etme, değerlendirme ve bunlara yanıt verme kabiliyetlerini geliştirmeye odaklanacağı belirtildi.

New York borsası günü yükselişle kapattıNew York borsası günü yükselişle kapattıBorsa Haberleri
Güney Kore’de başkan, “siyasi kumar”ı kaybettiGüney Kore’de başkan, “siyasi kumar”ı kaybettiDünya

 

Şirket Haberleri
Anlaşma sağlandı! TotalEnergies, VSB Group'u satın alıyor
Anlaşma sağlandı! TotalEnergies, VSB Group'u satın alıyor
İzocam, His Yalıtım satın alımını tamamladı
İzocam, His Yalıtım satın alımını tamamladı
Garanti BBVA ve iştiraklerinin üst yönetiminde değişiklikler yapıldı
Garanti BBVA ve iştiraklerinin üst yönetiminde değişiklikler yapıldı
Türk Eximbank, 45 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı
Türk Eximbank, 45 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı
İşNet uydu internet hizmetine talep artıyor
İşNet uydu internet hizmetine talep artıyor
Oto ekspertiz tercihlerinde güven, profesyonellik ve uygun fiyat öne çıkıyor
Oto ekspertiz tercihlerinde güven, profesyonellik ve uygun fiyat öne çıkıyor