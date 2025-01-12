Microsoft’tan yapay zeka mühendislerine dudak uçuklatan maaş! Normal yazılımcının 2 katı!

Son yıllara damga vuran teknolojilerden yapay zeka, ChatGPT’nin piyasaya çıkmasıyla yeni bir trendin kapısını açtı. Microsoft ise ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI’a yüz milyonlarca dolar yatırım yaptı, yapmaya da devam ediyor.

Bu alanda ciddi anlamda ilerleme kaydedilirken, 2025 teknoloji devleri için ‘yapay zeka’ yılı olacak. Microsoft, personel alımını yapay zeka mühendislerinden yana yaparken, ödediği yıllık ücret ise dudak uçuklatıyor.

Microsoft, yapay zeka alanındaki yetenekleri aktif bir şekilde değerlendirip toplarken, hisse senedi ya da nakit teşvikler ile elinde tutmaya çalışıyor.

Bir Microsoft sözcüsü, şirket içinde özel hisse senedi ve nakit ödüller için tek tip bir başvuru formu olmadığını, bunun yerine bireysel ekiplerin kendi stratejik önceliklerine ve ihtiyaçlarına göre YZ alanındaki yetenekleri daha iyi elde tutmak için esnek bir şekilde önlemler geliştirmelerine izin verildiğini ifade etti.

NORMAL YAZILIMCIDAN NEREDEYSE 2 KAT YÜKSEK

Yakın zamanlı bir rapora göre ABD’lİ Microsoft, yapay zeka alanında çalışan personeli için şirketin tüm ABD işgücünün ortalama maaş seviyesine kıyasla yaklaşık yüzde 37 puan daha yüksek ödeme yaptığı ortaya çıktı.

Yani bu, yapay zeka mühendislerinin, Microsoft bünyesinde çalışan yazılım mühendislerinden %48 daha yüksek maaş aldığı söyleniyor.

Dahası Microsoft’un daha önce sızdırılan belgelerinde, zure ve bulut iş departmanlarındaki meslektaşlarının maaş seviyesini önemli ölçüde aştığı da görüldü.

Özellikle yapay zeka yazılım mühendislerinin ortalama yıllık maaşının 377.611 dolar seviyelerinde olması, duyanların ağzını açık bıraktı.