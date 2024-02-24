Neptün ve Uranüs etrafında yeni uydular tespit edildi

Gök bilimciler, Neptün ve Uranüs etrafında daha önce bilinmeyen uydular tespit etti.

Uluslararası Astronomi Birliği'nin açıklamasına göre, yapılan yeni keşiflerle birlikte Neptün'ün uydu sayısı 16'ya, Uranüs'ün uydu sayısı ise 28'e yükseldi.

Carnegie Bilim Enstitüsü'nden gök bilimci Scott Sheppard, küçük uydunun Güneş sistemi içindeki en uzak gezegen olan Neptün'ün çevresinde bir turunu yaklaşık 27 yılda tamamladığını belirtti. Ayrıca, henüz keşfedilmemiş birçok küçük uydunun olabileceğine dikkat çekti.

Uranüs'ün yörüngesindeki yeni uydunun tahmini çapının 8 kilometre olduğu ve muhtemelen gezegenin uyduları arasında en küçüğü olduğu belirtiliyor. Bu keşifler, gök bilimcilerin Güneş sistemi içindeki gezegenlerin ve uydularının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayabilir.